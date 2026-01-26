Главные мировые события за сутки — политика, чрезвычайные происшествия и гуманитарные вызовы в краткой подборке BAQ.KZ.

Выборы президента Ирака пройдут 27 января

Парламент Ирака 27 января проведёт заседание для избрания президента страны. В окончательный список кандидатов вошли 19 человек, включая действующего главу государства Абделя Латифа Рашида и министра иностранных дел Фуада Хусейна. Выборы состоятся в Совете представителей в соответствии с конституционными сроками.

В Индии три человека погибли при обрушении глиняного карьера

В штате Мадхья-Прадеш произошло обрушение глиняного карьера во время добычи сырья. Погибли три человека, среди них двое детей, ещё двое получили тяжёлые травмы. Спасатели извлекли пострадавших из-под завалов, поисковые работы завершены.

В Мозамбике от холеры умерли 32 человека

С начала эпидемии холеры в Мозамбике зарегистрировано 2 650 случаев заражения, 32 человека скончались. Наиболее пострадавшие регионы — Нампула, Тете и Кабу-Делгаду. Власти страны закупили 3,5 млн доз вакцины и заявили о намерении искоренить вспышки заболевания к 2030 году.

Украина получила французские ударные дроны Rodeur

Французская компания EOS Technologie передала Украине партию ударных беспилотников Rodeur 330, способных выполнять разведывательные и ударные миссии. Дроны запускаются с катапульты, могут находиться в воздухе до 5 часов и имеют дальность полёта до 500 км.