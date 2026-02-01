Главные мировые события за сутки — чрезвычайные происшествия, проблемы здравоохранения и последствия природных катаклизмов в краткой подборке BAQ.KZ.

В Узбекистане произошёл взрыв в жилом доме

В Бухарской области Узбекистана произошёл взрыв в многоквартирном двухэтажном доме. По предварительным данным, вспышка возникла из-за утечки газа при использовании газовой плиты. В результате инцидента обрушилась часть здания, два человека получили травмы и были госпитализированы. Погибших нет. На месте работали подразделения МЧС и экстренные службы.

В Великобритании зафиксирован рост заболеваемости туберкулёзом

В Великобритании отмечен резкий рост числа случаев туберкулёза — с 2022 года показатель увеличился на 25%. В 2025 году зарегистрировано 5 424 случая заболевания, а пик пришёлся на 2024 год — 5 480 заболевших. Эксперты связывают ситуацию с ростом бедности и задержками между появлением симптомов и началом лечения. Наиболее тревожная обстановка — на северо-востоке Англии.

На Сицилии из-за оползня обрушился жилой дом

В итальянском городе Нишеми на острове Сицилия произошло обрушение трёхэтажного жилого дома в зоне активного оползня. Район был эвакуирован заранее, пострадавших нет. Оползень начался 25 января после сильных дождей, вызванных циклоном "Гарри". Власти объявили чрезвычайное положение в южных регионах Италии, общий ущерб от стихии оценивается более чем в €1 млрд.