BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

МАГАТЭ: доказательств ядерной программы Ирана нет

Фото: Dean Calma / IAEA

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не обнаружило признаков, указывающих на то, что Иран ведёт разработку ядерного оружия. Тем не менее ситуация вызывает обеспокоенность на фоне нарастающей напряженности на Ближнем Востоке.

Конфликт в Иране и эскалация: Трамп требует капитуляции

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Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social потребовал "безоговорочной капитуляции" Ирана. По данным ABC и Fox News, ближайшие 24–48 часов могут стать решающими: администрация обсуждает возможность военного удара. На Ближний Восток уже перебрасываются американские истребители.

Нефть дешевеет после скачка на фоне конфликта

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Цены на нефть сорта Brent торгуются у $76,3 за баррель. Несмотря на незначительное снижение после роста на 4%, рынки остаются в напряжении из-за возможных перебоев поставок через Ормузский пролив.

Под ударами Израиля в Иране погибли более 600 человек

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По оценке правозащитной организации Human Rights Activists, число погибших в результате израильских ударов в Иране достигло 639 человек. Среди них — гражданские и представители силовых структур. Еще более 1300 получили ранения.

Япония борется с онлайн-казино для своих граждан

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Японские власти направили запрос восьми странам, включая Канаду, Мальту и Гибралтар, с просьбой заблокировать доступ к азартным сайтам для японцев. Это часть кампании против нелегального гемблинга, в который, как выяснилось, вовлечены и спортсмены.

Нидерланды хотят запретить соцсети детям до 15 лет

Врачи и политики Нидерландов призывают ограничить использование соцсетей подростками, ссылаясь на риски для психики, зрения и сна. Минздрав страны предложил запретить экраны в детских спальнях, а TikTok и Instagram — отложить до 15 лет. Австралия уже ввела полный запрет для несовершеннолетних — он вступит в силу с ноября 2025 года.