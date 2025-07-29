BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Утечка ядерных данных: хакер выложил секреты обороны Франции

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Французская судостроительная компания Naval Group пострадала от масштабной кибератаки. Некий Neferpitou выложил в сеть 13 ГБ засекреченных данных — включая исходные коды оружейных систем и данные о ядерных подводных лодках. Утечка может поставить под угрозу безопасность ядерного арсенала страны.

Наводнение в Пекине: 30 погибших

© AP Photo / Andy Wong

Сильные ливни привели к наводнению в китайской столице. По официальным данным, погибло 30 человек, свыше 80 тысяч эвакуированы. В Пекине введен "красный" уровень ЧС, закрыты дороги и школы. Осадки могут продолжаться до конца недели.

Стрельба в высотке Нью-Йорка

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На Манхэттене в здании, где расположены офисы Blackstone и НФЛ, неизвестный открыл огонь. Один полицейский погиб, пятеро ранены, сам стрелок покончил с собой. По данным Fox News, он начал стрельбу в вестибюле и поднялся на 33 этаж, где совершил самоубийство. Полиция проверяет здание на наличие второго нападавшего.

Еврокомиссия грозит Украине заморозкой помощи

Valentyn Ogirenko/Reuters

ЕС потребовал от Украины восстановить независимость антикоррупционных органов. Если вмешательство в работу НАБУ и САП продолжится — финансирование в рамках программы Ukraine Facility (до €50 млрд) будет заморожено. Брюссель уже сократил ближайший транш почти на €1,5 млрд.

Китай запускает родительские субсидии

EPA

Новый план Пекина: выплачивать ежегодно по 3600 юаней ($501) на каждого ребенка до трёх лет. Мера направлена на повышение рождаемости и будет реализована по всей стране, включая уже родившихся до 2025 года. Программа стартует в следующем году.