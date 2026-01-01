Главные мировые новости за ночь — политика, экономика и чрезвычайные события, влияющие на глобальные процессы. Кратко и по существу в подборке BAQ.KZ.

Франция готовит запрет соцсетей для подростков младше 15 лет

Во Франции с 1 сентября 2026 года могут запретить использование социальных сетей детям и подросткам до 15 лет. Соответствующий законопроект планируется обсудить в парламенте в начале января. Документ также предусматривает полный запрет мобильных телефонов в средних школах. Власти объясняют инициативу рисками кибербуллинга, доступа к нежелательному контенту и негативным влиянием гаджетов на сон и психическое здоровье школьников.

В Турции три пастуха оказались под снежной лавиной

В провинции Артвин на северо-востоке Турции три пастуха попали под снежную лавину. Инцидент произошёл в селе Закария Арданучского района, где мужчины находились вместе с отарами мелкого рогатого скота. На месте развернута поисково-спасательная операция, экстренные службы продолжают работу, информация о состоянии пострадавших уточняется.

Индия обогнала Японию и стала четвёртой экономикой мира

Правительство Индии объявило, что страна вышла на четвёртое место в мире по объёму ВВП, обогнав Японию. Экономика Индии достигла $4,18 трлн. Реальный ВВП вырос на 8,2% во втором квартале 2025–2026 финансового года. По прогнозам, в ближайшие 2,5–3 года Индия может обойти Германию и занять третье место, а международные агентства ожидают сохранения статуса самой быстрорастущей экономики среди стран G20.