Главные международные события за сутки — технологии, экология и политика — в кратком обзоре BAQ.KZ.

SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников Starlink

Американская компания SpaceX осуществила очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на орбиту 25 мини-спутников системы глобального интернет-покрытия Starlink. Запуск состоялся со стартовой площадки SLC-4E на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Это уже 11-й запуск спутников Starlink с начала года.

Спустя около часа после старта аппараты успешно отделились от второй ступени и вышли на орбиту. Первая многоразовая ступень ракеты, использованная в 13-й раз, совершила управляемую посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.

У берегов Пхукета затонул контейнеровоз с опасными веществами

Контейнеровоз Sealloyd Arc под флагом Панамы затонул вблизи острова Ко Кео Ной у берегов тайского Пхукета. Судно перевозило 290 контейнеров, 14 из которых содержат опасные вещества. Большая часть контейнеров ушла на дно, часть остается на поверхности моря.

По данным администрации провинции Пхукет, в результате аварии произошёл разлив бункерного топлива, из-за чего образовалось мазутное пятно. Экологические службы оценивают масштаб загрязнения и принимают меры по предотвращению дальнейшего распространения нефтепродуктов.

Дональд Трамп призвал изменить избирательную систему США

Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением о необходимости пересмотра избирательной системы страны. В социальной сети Truth Social он вновь заявил, что выборы в США были "сфальсифицированы" и призвал республиканцев поддержать так называемый "Закон о спасении Америки".

По словам Трампа, документ предусматривает обязательное предъявление удостоверения личности, подтверждение гражданства при регистрации избирателей, а также существенное ограничение голосования по почте. Американский лидер подчеркнул, что без реформ, по его мнению, страна рискует столкнуться с серьезными последствиями.