Главные мировые новости — о дипломатии, необычных рекордах и чрезвычайных происшествиях. Всё самое важное — кратко и по сути в подборке BAQ.KZ.

Зеленский обсудит с Трампом урегулирование конфликта с Россией

На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский проведёт переговоры с лидером США Дональдом Трампом по плану урегулирования конфликта с Россией. Перед этим пройдут консультации с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии. Предложение вызвало критику на встрече министров иностранных дел ЕС, особенно активно против выступили Польша, Италия, Франция, Литва и Германия.

Трамп сохраняет санкции против российских нефтяных компаний

Президент США подтвердил, что не намерен отменять действующие ограничения в нефтяном секторе РФ. Санкции ранее вводились для ограничения финансовых потоков России и воздействия на экспортные операции компаний страны.

Китайский рекорд по лежанию на матрасе — 33 часа подряд

Мужчина в Внутренней Монголии установил новый рекорд, пролежав на матрасе 33 часа и 35 минут. Участники могли есть, пить и пользоваться смартфонами, но туалет был запрещён — победитель использовал подгузник. Главный приз составил 3 тысячи юаней (около 218 тыс. тенге).

Новосибирск: двое детей провалились под лёд, один погиб

На реке Иня двое мальчиков оказались в ледяной воде. 12-летнего ребёнка спасли очевидцы с помощью троса, а 10-летний мальчик погиб. Спасатели продолжают поиски на месте происшествия.