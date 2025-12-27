Главные события за ночь — политика, безопасность и международные конфликты. Всё самое важное — коротко и по сути в подборке BAQ.KZ.

Зеленский обсудит с Трампом гарантии безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом во Флориде. В ходе переговоров планируется обсудить гарантии безопасности, территориальные вопросы и ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Договорённость достигнута после очередных контактов украинской и американской сторон.

В Подмосковье арестованы школьники, готовившие нападение на школу

Домодедовский суд заключил под стражу двух несовершеннолетних, планировавших нападение на школу. Подростки заказывали ножи и топоры через интернет и консультировались с пользователями Telegram-каналов, пропагандирующих насилие. Расследование продолжается.

Таиланд не отведёт войска с занятых территорий для переговоров с Камбоджей

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что Бангкок сохраняет контроль над спорными районами, несмотря на предложение камбоджийской стороны. Вместе с тем Таиланд готов рассмотреть 72-часовое прекращение огня и возможное освобождение 18 камбоджийских солдат, находящихся в плену с лета.

В России обсуждается создание исламского банка

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что рассматривается запуск исламского банка. Особенности такого банкинга — отсутствие процентных доходов, ограничение на чрезмерный риск и запрет инвестиций в запрещённые отрасли. Эксперимент по исламскому банкингу в России стартовал 1 сентября 2023 года и рассчитан на два года.