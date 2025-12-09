Главные новости мира за ночь — политика, экономика и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.

Чернобыль: защитный экран больше не удерживает радиацию

МАГАТЭ заявило, что защитный экран Чернобыльской АЭС после удара беспилотника утратил свои функции. Повреждены стальные элементы, но критических разрушений нет, уровень радиации остаётся нормальным. Киев и Москва расходятся во мнениях по поводу атаки, а конфликт вокруг украинских АЭС создаёт дополнительные риски.

Лувр пострадал от протечки

В Лувре протекла вода, повреждены 300–400 книг и научных журналов отдела египтологии. Ценные издания остались целыми, пострадавшие книги будут высушены и восстановлены. Причиной стала ошибка с клапаном в старой системе отопления и вентиляции.

Япония: землетрясение магнитудой 7,2

У побережья Аомори зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2, несколько человек пострадали в отеле, также возникли локальные пожары. Объявлено предупреждение о цунами до трёх метров. На атомных электростанциях проводятся проверки безопасности.

Сирия отмечает первую годовщину свержения Асада

Тысячи людей вышли на площади Дамаска и Алеппо, прошли военные парады. Президент аш-Шараа заявил, что "победа — это только начало" и призвал к восстановлению страны. Ситуация остаётся напряжённой: экономический кризис и влияние вооружённых группировок сохраняют нестабильность.

ЕС ужесточает миграционные правила

ЕС создаёт "центры возвращения" для мигрантов с отклонёнными заявками и сокращает пособия для тех, кто не сотрудничает с властями. Цель — ускорить депортации и снизить нагрузку на страны блока. Сейчас из пяти отказавших в убежище реально покидает ЕС только один.

"Золотой глобус"-2026: лидеры номинаций

Фильм "Битва за битвой" возглавил список номинантов с девятью позициями, включая "Лучший фильм" и "Лучший режиссёр". Среди сериалов лидер — "Белый лотос" с шестью номинациями. Церемония состоится 11 января в Лос-Анджелесе, ведущая — Никки Глейзер.