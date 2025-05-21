В МИРЕ: "Золотой купол" США, удар от Израиля, три условия Зеленского, отмена санкций против Сирии
Что произошло в мире за сутки.
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BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
США создают "Золотой купол" за $175 млрд
Reuters
Президент Дональд Трамп анонсировал крупнейшие за последние годы инвестиции в оборону: США направят $175 миллиардов на разработку новой системы ПРО под названием Golden Dome ("Золотой купол").
"Проект будет интегрирован с текущими силами обороны и полностью готов к эксплуатации до конца моего срока", — заявил Трамп.
Израиль готовит удар по Ирану
Mohammad Babaie / Reuters / Irna
По информации CNN, Израиль усиливает подготовку к возможному удару по ядерной инфраструктуре Ирана, несмотря на продолжающиеся переговоры между Тегераном и Вашингтоном.
Израиль считает, что шансы на удар выросли после того, как стало ясно: Иран не намерен отказываться от всех запасов урана.
Следующий (пятый) раунд переговоров США и Ирана с участием Омана намечен на 24-25 мая в Риме.
Японский министр подал в отставку из-за шутки про рис
AP Photo / Eugene Hoshiko
Министр сельского хозяйства Японии Таку Это ушел в отставку после неудачной шутки о том, что его семья получает так много риса в подарок, что его "можно продавать".
На фоне роста цен на продукты это вызвало бурю критики среди населения и политиков.
WSJ: Зеленский просит Трампа повлиять на Путина
Официальный сайт президента Украины
По данным The Wall Street Journal, президент Украины Владимир Зеленский просил Дональда Трампа добиться от Владимира Путина согласия на:
- 30-дневное прекращение огня,
- личную встречу с Зеленским,
- гарантии, что США не будут договариваться о судьбе Украины без Киева.
При этом Россия настаивает на выводе ВСУ с оккупированных территорий и прекращении поставок оружия Украине, сообщает Bild.
США и ЕС ослабляют санкции против Сирии
Getty Images
ЕС, по словам главы внешнеполитического ведомства Каи Каллас, стремится восстановить экономику страны и снизить напряженность. Однако санкции против сторонников Башара Асада и запрет на продажу оружия сохраняются.
США также объявили о снятии части ограничений — по данным СМИ, это решение было принято после переговоров Трампа с Эрдоганом и принцем Саудовской Аравии бин Салманом.
Аналитики считают, что это может быть попыткой вытеснить Иран из Сирии через экономическое сближение с Западом.
Однако полная отмена санкций затруднена — действует "Закон Цезаря", требующий одобрения Конгресса.
Возможные инвестиции, включая слухи о Trump Tower в Дамаске, пока не подтверждены.
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