BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

США создают "Золотой купол" за $175 млрд

Reuters

Президент Дональд Трамп анонсировал крупнейшие за последние годы инвестиции в оборону: США направят $175 миллиардов на разработку новой системы ПРО под названием Golden Dome ("Золотой купол").

"Проект будет интегрирован с текущими силами обороны и полностью готов к эксплуатации до конца моего срока", — заявил Трамп.

Израиль готовит удар по Ирану

Mohammad Babaie / Reuters / Irna

По информации CNN, Израиль усиливает подготовку к возможному удару по ядерной инфраструктуре Ирана, несмотря на продолжающиеся переговоры между Тегераном и Вашингтоном.

Израиль считает, что шансы на удар выросли после того, как стало ясно: Иран не намерен отказываться от всех запасов урана.

Следующий (пятый) раунд переговоров США и Ирана с участием Омана намечен на 24-25 мая в Риме.

Японский министр подал в отставку из-за шутки про рис

AP Photo / Eugene Hoshiko

Министр сельского хозяйства Японии Таку Это ушел в отставку после неудачной шутки о том, что его семья получает так много риса в подарок, что его "можно продавать".

На фоне роста цен на продукты это вызвало бурю критики среди населения и политиков.

WSJ: Зеленский просит Трампа повлиять на Путина

Официальный сайт президента Украины

По данным The Wall Street Journal, президент Украины Владимир Зеленский просил Дональда Трампа добиться от Владимира Путина согласия на:

30-дневное прекращение огня,

личную встречу с Зеленским,

гарантии, что США не будут договариваться о судьбе Украины без Киева.

При этом Россия настаивает на выводе ВСУ с оккупированных территорий и прекращении поставок оружия Украине, сообщает Bild.

США и ЕС ослабляют санкции против Сирии

Getty Images

ЕС, по словам главы внешнеполитического ведомства Каи Каллас, стремится восстановить экономику страны и снизить напряженность. Однако санкции против сторонников Башара Асада и запрет на продажу оружия сохраняются.

США также объявили о снятии части ограничений — по данным СМИ, это решение было принято после переговоров Трампа с Эрдоганом и принцем Саудовской Аравии бин Салманом.

Аналитики считают, что это может быть попыткой вытеснить Иран из Сирии через экономическое сближение с Западом.

Однако полная отмена санкций затруднена — действует "Закон Цезаря", требующий одобрения Конгресса.

Возможные инвестиции, включая слухи о Trump Tower в Дамаске, пока не подтверждены.