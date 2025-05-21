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В МИРЕ: "Золотой купол" США, удар от Израиля, три условия Зеленского, отмена санкций против Сирии

Что произошло в мире за сутки.

Сегодня, 11:13
АВТОР
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baq.kz Сегодня, 11:13
Сегодня, 11:13
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Фото: baq.kz

BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

США создают "Золотой купол" за $175 млрд

Трамп

Reuters

Президент Дональд Трамп анонсировал крупнейшие за последние годы инвестиции в оборону: США направят $175 миллиардов на разработку новой системы ПРО под названием Golden Dome ("Золотой купол").

"Проект будет интегрирован с текущими силами обороны и полностью готов к эксплуатации до конца моего срока", — заявил Трамп.

Израиль готовит удар по Ирану

Фото: Mohammad Babaie / Reuters / Irna

Mohammad Babaie / Reuters / Irna

По информации CNN, Израиль усиливает подготовку к возможному удару по ядерной инфраструктуре Ирана, несмотря на продолжающиеся переговоры между Тегераном и Вашингтоном.

Израиль считает, что шансы на удар выросли после того, как стало ясно: Иран не намерен отказываться от всех запасов урана.

Следующий (пятый) раунд переговоров США и Ирана с участием Омана намечен на 24-25 мая в Риме.

Японский министр подал в отставку из-за шутки про рис

Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Таку Это - РИА Новости, 1920, 20.05.2025

 AP Photo / Eugene Hoshiko

Министр сельского хозяйства Японии Таку Это ушел в отставку после неудачной шутки о том, что его семья получает так много риса в подарок, что его "можно продавать".

На фоне роста цен на продукты это вызвало бурю критики среди населения и политиков.

WSJ: Зеленский просит Трампа повлиять на Путина

Зеленский пытается повлиять на Путина через Трампа

 Официальный сайт президента Украины

По данным The Wall Street Journal, президент Украины Владимир Зеленский просил Дональда Трампа добиться от Владимира Путина согласия на:

  • 30-дневное прекращение огня,
  • личную встречу с Зеленским,
  • гарантии, что США не будут договариваться о судьбе Украины без Киева.

При этом Россия настаивает на выводе ВСУ с оккупированных территорий и прекращении поставок оружия Украине, сообщает Bild.

США и ЕС ослабляют санкции против Сирии

Мальчики на велосипеде на фоне развалин здания

Getty Images

ЕС, по словам главы внешнеполитического ведомства Каи Каллас, стремится восстановить экономику страны и снизить напряженность. Однако санкции против сторонников Башара Асада и запрет на продажу оружия сохраняются.

США также объявили о снятии части ограничений — по данным СМИ, это решение было принято после переговоров Трампа с Эрдоганом и принцем Саудовской Аравии бин Салманом.

Аналитики считают, что это может быть попыткой вытеснить Иран из Сирии через экономическое сближение с Западом.

Однако полная отмена санкций затруднена — действует "Закон Цезаря", требующий одобрения Конгресса.

Возможные инвестиции, включая слухи о Trump Tower в Дамаске, пока не подтверждены.

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