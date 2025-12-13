Главные новости мира за ночь — политика, экономика и события, влияющие на глобальные процессы. Всё самое важное — коротко и по существу в подборке BAQ.KZ.

Болельщики возмущены: билеты на ЧМ-2026 в США в пять раз дороже, чем в Катаре

Футбольные фанаты шокированы высокими ценами на билеты на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике — за финальный матч придётся заплатить до 6900 долларов. Это почти в пять раз дороже, чем финал ЧМ-2022 в Катаре. FIFA впервые передала билеты самой дешёвой категории в свободную продажу с динамическим ценообразованием, что вызвало критику фанатов и FSE.

Германия обвинила Россию в кибератаках и вмешательстве в выборы

Берлин заявил, что Россия пыталась повлиять на выборы в Бундестаг в 2024 году и стояла за кибератакой на систему авиационной безопасности. Следы ведут к группам APT28 (Fancy Bear) и Storm 1516, связанных с ГРУ. Эти же структуры, по данным западных спецслужб, участвовали в вмешательстве во французские выборы и распространяли постановочные видеоролики с "украинскими солдатами".

Иран арестовал Нобелевскую лауреатку Наргиз Мохаммади

Правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира 2023 года Наргиз Мохаммади была вновь арестована в Иране во время памятного мероприятия в честь умершего юриста Хосрова Аликорди. Это уже 14-й раз, когда её помещают под стражу; ранее за правозащитную деятельность она получила 16 лет тюрьмы. Мохаммади известна борьбой против обязательного ношения хиджаба и смертной казни, а награду в 2023 году получили её дети.

Лейпцигский зоопарк уничтожил всех пеликанов из-за птичьего гриппа

После вспышки птичьего гриппа в Лейпцигском зоопарке было убито всех восемь пеликанов, чтобы не допустить распространения инфекции. Сначала заразился один пеликан, затем ещё один, и ветеринарная служба решила уничтожить оставшихся семерых. Директор Йорг Юнхольд отметил, что меры были необходимы для защиты других животных, а Peta призвала отказаться от содержания пеликанов в будущем.

Взрыв бомбы времён Второй мировой разрушил дома в Германии, пострадали 58 человек

В Ханау операция по обезвреживанию немецкой бомбы вышла из-под контроля: вместо зажигательной она оказалась фугасной. Взрыв разрушил 28 квартир и ранил 58 человек, а защитный барьер из контейнеров с водой не выдержал. Мэр города отметил, что некоторые семьи не смогут встретить Рождество дома, но все жители остались живы.