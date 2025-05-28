BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Венгрия под давлением ЕС: 17 стран требуют наказать за анти-ЛГБТ закон

EPA

Венгрия оказалась в центре международного скандала после принятия закона, ограничивающего права ЛГБТ-сообщества. 17 стран Европейского Союза, включая Германию, Францию и Испанию, призвали Еврокомиссию применить санкции против Будапешта, пишет Reuters.

Закон, вступивший в силу в апреле 2025 года, фактически запрещает проведение прайд-парадов и предоставляет полиции право использовать распознавание лиц для идентификации участников. Кроме того, конституционные изменения теперь признают только два пола — мужской и женский. Еврокомиссия рассматривает возможность юридического вмешательства, если Венгрия не пересмотрит спорные положения.

Лавров предложил Стамбул как площадку для второго раунда переговоров с Украиной

Сергей Холодилин / БелТА / ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле, пишет interfax.ru.

Он подчеркнул, что Турция зарекомендовала себя как надежная площадка для диалога. Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил готовность предоставить такую возможность, отметив, что это их обязанность для обеспечения мира. Ранее Лавров выразил скептицизм относительно проведения переговоров в Ватикане, назвав это неэтичным.

Трамп готовит масштабную сделку с Россией и Китаем

Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность заключения крупной сделки с Россией и Китаем, которая может изменить баланс сил между крупнейшими мировыми державами. Об этом сообщает газета The New York Times.

Эксперты полагают, что Трамп стремится к формированию новой мировой системы, в которой США, Китай и Россия будут доминировать в своих регионах.

Ранее состоялся телефонный разговор между Трампом и Владимиром Путиным, после которого Трамп занял сдержанную позицию по вопросу санкций против России.

В России зафиксированы четыре случая заражения новым коронавирусом

Сергей Мальгавко / ТАСС

Роспотребнадзор России сообщил о четырех случаях заболевания новым геновариантом коронавируса NB.1.8.1, пишет ТАСС.

Заболевание протекает аналогично обычному COVID-19. Тест-системы уже способны выявлять этот вариант. Ситуация находится под контролем ведомства. Ранее сообщалось о появлении подобного возбудителя в Китае, Индии и США.

Неудачный тестовый полет Starship: ракета разрушена над Индийским океаном

© AP Photo / Eric Gay

Компания SpaceX сообщила о неудачном завершении девятого тестового полета своей ракеты Starship. После выхода на орбиту система управления высотой вышла из строя, и ракета разрушилась над Индийским океаном. Это продолжение серии неудачных запусков, несмотря на усилия компании по улучшению технологии. SpaceX продолжит тестирование, надеясь на успешный исход в будущем.