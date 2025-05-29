BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Суд в США признал, что Трамп превысил полномочия

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Федеральный суд в Нью-Йорке постановил, что Дональд Трамп незаконно ввёл глобальные тарифы, нарушив закон 1977 года. Суд приостановил действие пошлин на десятки товаров из Китая, Мексики и Канады. Белый дом уже подал апелляцию.

Илон Маск покидает администрацию Трампа

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Основатель Tesla и SpaceX заявил, что его срок как "специального госслужащего" истёк. В интервью он раскритиковал политику Трампа и бюрократию в правительстве США. По данным СМИ, его уход прошёл быстро и без церемоний.

Ледник уничтожил деревню в Швейцарии

Владимир Жабриков © URA.RU

В кантоне Вале сошёл ледник Бирх, накрыв деревню Блаттен. Один человек пропал без вести, несколько домов разрушены. Поток вызвал землетрясение магнитудой 3,1. Район был эвакуирован заранее, что спасло жизни.

ЕС собирается контролировать Черное море без России

Официальный сайт президента Украины

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас представила план создания морского хаба безопасности, в который войдут Украина, Молдова, Грузия и другие. Россия в числе участников не указана. Коалиция займётся охраной инфраструктуры и контролем за санкциями.

20 лет тюрьмы французскому врачу-педофилу

Reuters

Во Франции вынесли приговор Жоэлю Ле Скуарнеку, признав его виновным в изнасиловании почти 300 детей. В его доме нашли детские секс-куклы и дневники с описаниями преступлений. Он уже отбывал 15-летний срок, но теперь получил 20 лет по новому делу.