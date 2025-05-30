BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Трамп о своей "божественной миссии"

В социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором заявил о своей "божественной миссии". Запись сопровождалась изображением в стиле нуар с подписью:

"Он выполняет миссию, посланную ему Богом. И ничто не сможет остановить грядущего".

Заявление вызвало бурную реакцию в медиа и экспертном сообществе, особенно на фоне приближающихся выборов и попыток Трампа утвердить собственный политический месседж как мессианский.

Эрдоган призвал Россию и Украину к переговорам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь выступил посредником в конфликте между Россией и Украиной, призвав обе стороны дать шанс переговорам перед ожидаемой встречей 2 июня в Стамбуле:

"Мы говорим им, чтобы они не захлопывали дверь, пока она ещё открыта... Погасить этот пожар — наш гуманитарный долг".

Зеленский обвинил Россию в затягивании и обмане

president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался в адрес России, обвинив её в затягивании войны и манипуляциях с так называемым "меморандумом":

"Они его обещали, но никто его так и не видел. Это игра. Очередной российский обман. И это еще одна причина усиливать давление и санкции".

Тревога в Италии: супервулкан Кампи-Флегрей может проснуться

seepompeii.com

Ученые фиксируют беспрецедентную активность супервулкана Кампи-Флегрей рядом с Неаполем. В мае был зафиксирован самый сильный толчок за 40 лет — магнитудой 4,4. В случае извержения, по прогнозам, возможны глобальные климатические катастрофы, включая падение температуры, авиационные коллапсы и резкое ухудшение экологии.

Карасин: Европа с Трампом — "в луже"

Глава комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что Европа оказалась в стратегической изоляции после возвращения Трампа в Белый дом: