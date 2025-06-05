BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

Трамп ужесточил визовый режим: граждан 19 стран не пустят в США

reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ, полностью запрещающий въезд в страну граждан 12 государств, включая Афганистан, Иран, Ливию и Йемен. Еще 7 стран, среди них Куба, Туркменистан и Венесуэла, попали под частичные ограничения.

Новые меры затрагивают как иммиграционные, так и неиммиграционные визы и объясняются борьбой с терроризмом и защитой национальной безопасности.

Зеленский ответил на ультиматум Путина: "Мы не примем капитуляции"

УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский резко прокомментировал меморандум Москвы о возможном прекращении огня, назвав его ультиматумом, противоречащим Уставу ООН и Конституции Украины.

"Когда Путин не чувствует силы и давления, он всегда совершает новые преступления", — подчеркнул Зеленский.

Он также назвал переговоры в Стамбуле "искусственными" и предложил искать мир на площадках вроде Ватикана или Швейцарии.

Билл Гейтс направит миллиарды на развитие Африки

Reuters/Ajeng Dinar Ulfiana

Миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс пообещал распределить свое состояние в течение 20 лет, большая часть которого — $200 млрд — пойдет на развитие здравоохранения и образования на африканском континенте.

"Страны Африки могут встать на путь процветания через раскрытие человеческого потенциала", — заявил он на площадке Африканского союза.

Лукашенко пожаловался Си Цзиньпину на Запад

Софья Сандурская/ТАСС

Во время визита в Пекин президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о "беспрецедентном давлении" со стороны Запада и поблагодарил Китай за поддержку. Си Цзиньпин пригласил белорусского лидера на саммит ШОС в августе, а Лукашенко в ответ пригласил китайского лидера в Минск.

"Сегодня взоры многих государств, как и Белоруссии, обращены к Пекину", — заявил Лукашенко.

Эстония выходит из конвенции о запрете мин

Парламент Эстонии проголосовал за выход страны из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин, ссылаясь на ухудшение ситуации с безопасностью в регионе.

Решение вступит в силу через шесть месяцев. Аналогичные шаги рассматривают Латвия, Литва, Польша и Финляндия.