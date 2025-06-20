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Кремль: разговоры о свержении власти в Иране недопустимы

Сергей Булкин/ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает неприемлемыми не только действия, но и обсуждения возможности свержения действующей власти в Иране.

Ранее Владимир Путин на встрече с международными СМИ подчеркнул, что даже не желает обсуждать гипотетическое убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

США: у Ирана есть всё для создания ядерного оружия

Минобороны России

По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, Тегеран располагает всеми необходимыми технологиями и ресурсами. Для завершения работ, как утверждается, нужно лишь политическое решение.

На фоне ударов Израиля по иранским объектам, жертвы исчисляются сотнями. Тегеран в ответ наносит ракетные удары и запускает беспилотники. Противостояние входит в новую фазу.

Израиль-Иран: крупнейшая атака по территории Ирана с 1989 года

Израильские ВВС нанесли удары по ядерным и военным объектам в Тегеране и других ключевых точках. Усилены меры безопасности и ПВО.

Израиль обвиняет Иран в разработке ядерного оружия.

По разным данным, погибли от 220 до 300 человек в Иране и более 20 в Израиле.

Цены на жилье в Сеуле взлетели

Yonhap

На прошедшей неделе в столице Южной Кореи зафиксирован самый резкий рост цен на квартиры за последние 7 лет. Основной причиной стало повышение спроса в популярных районах.

Трамп размышляет о вмешательстве США в ближневосточный конфликт

© AP Photo / Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп может принять решение о вмешательстве в конфликт Израиля и Ирана в ближайшие две недели. Решение будет зависеть от перспективы прямых переговоров с Тегераном.

Дата новых переговоров России и Украины станет известна на следующей неделе

По словам Дмитрия Пескова, стороны готовятся к третьему раунду, дата которого будет согласована в ближайшие дни.