В МИРЕ: новый налоговый порядок США, гибкий потолок ЕС и военная коалиция для Украины
Что произошло в мире за сутки.
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BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
США: Трамп планирует глобальные пошлины
Фото: Win McNamee/Getty Images
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести единый тариф на импорт товаров в размере 15–20% для всех стран, не имеющих специальных соглашений с Америкой.
"Мы просто хотим сказать, что все остальные страны будут платить — 20% или 15%", — подчеркнул он в интервью NBC News.
По мнению Трампа, эти меры не только не навредят рынку, но и уже способствовали новому максимуму на фондовой бирже.
Оружие для Украины оплатит НАТО
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Фото: nato.int
Также Трамп сообщил, что по новой договоренности за американское оружие для Украины теперь платит НАТО, а не США напрямую.
"Оружие поступает в НАТО, а уже затем — Украине. И оплачивает это НАТО", — пояснил он.
Речь идет о соглашении, достигнутом на саммите альянса в июне. Подробности о поставках пока не раскрываются.
ЕС предложил "плавающий" потолок цен на российскую нефть
Еврокомиссия выступила за введение гибкой системы ограничения цен на нефть из РФ. Предельная цена будет автоматически снижаться на $15 от рыночной.
Это предложение — часть обсуждаемого 18-го пакета санкций против России, пишет ТАСС со ссылкой на европейский источник.
Новая формула призвана заменить фиксированный потолок и упростить согласование между странами ЕС.
Китай в 21-й раз подряд повысит пенсии
Фото: Getty Images
КНР продолжает повышать социальные стандарты: в 2025 году базовые пенсионные выплаты увеличатся на 2% по сравнению с уровнем 2024 года.
Об этом сообщили Министерство труда и Минфин КНР.
Рост пенсий в Китае проводится ежегодно с 2005 года, и нынешнее повышение стало уже 21-м подряд.
Лавров встретился с Рубио: Москва предложила "новый подход" по Украине
Reuters
На саммите АСЕАН в Малайзии состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.
Беседа длилась 50 минут. По её итогам Рубио заявил:
"Россия предложила новый и другой подход к завершению войны. Это важная концепция, и я представлю её президенту".
Подробности предложения остаются неизвестными.
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