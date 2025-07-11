BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

США: Трамп планирует глобальные пошлины

Фото: Win McNamee/Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести единый тариф на импорт товаров в размере 15–20% для всех стран, не имеющих специальных соглашений с Америкой.

"Мы просто хотим сказать, что все остальные страны будут платить — 20% или 15%", — подчеркнул он в интервью NBC News.

По мнению Трампа, эти меры не только не навредят рынку, но и уже способствовали новому максимуму на фондовой бирже.

Оружие для Украины оплатит НАТО

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Фото: nato.int

Также Трамп сообщил, что по новой договоренности за американское оружие для Украины теперь платит НАТО, а не США напрямую.

"Оружие поступает в НАТО, а уже затем — Украине. И оплачивает это НАТО", — пояснил он.

Речь идет о соглашении, достигнутом на саммите альянса в июне. Подробности о поставках пока не раскрываются.

ЕС предложил "плавающий" потолок цен на российскую нефть

Фото: Getty Images

Еврокомиссия выступила за введение гибкой системы ограничения цен на нефть из РФ. Предельная цена будет автоматически снижаться на $15 от рыночной.

Это предложение — часть обсуждаемого 18-го пакета санкций против России, пишет ТАСС со ссылкой на европейский источник.

Новая формула призвана заменить фиксированный потолок и упростить согласование между странами ЕС.

Китай в 21-й раз подряд повысит пенсии

Фото: Getty Images

КНР продолжает повышать социальные стандарты: в 2025 году базовые пенсионные выплаты увеличатся на 2% по сравнению с уровнем 2024 года.

Об этом сообщили Министерство труда и Минфин КНР.

Рост пенсий в Китае проводится ежегодно с 2005 года, и нынешнее повышение стало уже 21-м подряд.

Лавров встретился с Рубио: Москва предложила "новый подход" по Украине

Reuters

На саммите АСЕАН в Малайзии состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.

Беседа длилась 50 минут. По её итогам Рубио заявил:

"Россия предложила новый и другой подход к завершению войны. Это важная концепция, и я представлю её президенту".

Подробности предложения остаются неизвестными.