BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.

ЕС обвинил Азербайджан в поставках загрязнённой нефти

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Европейские страны заявили, что Азербайджан поставил нефть, содержащую органические хлориды, через трубопровод Баку–Тбилиси–Джейхан.

Bloomberg со ссылкой на компании-импортеры сообщает, что загрязнённое сырьё уже поступило на перерабатывающие предприятия Европы.

BP Plc подтвердила наличие примесей, опасных для оборудования НПЗ. Итальянская Eni SpA также получила заражённые партии.

Из-за скандала с 19 по 23 июля была остановлена отгрузка в порту Джейхан. Первая чистая партия ушла на танкере Searanger после внеплановой проверки.

ЕС потребовал от Киева объяснений из-за закона, урезающего полномочия НАБУ и САП

Фото: Роман Балюк / Reuters

Новый украинский закон ограничивает независимость двух антикоррупционных ведомств — НАБУ и САП, делая их зависимыми от генпрокурора.

Это вызвало протесты в Киеве и других городах. Мэр Кличко заявил, что "Украину тянут в авторитаризм".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала у Владимира Зеленского объяснений. Связь с ним также пытались установить Макрон и глава Евросовета.

Президентская чета Франции подала в суд на американскую активистку

AP Photo/Markus Schreiber

Эммануэль и Брижит Макрон подали иск о клевете против Кэндис Оуэнс. Повод — серия видео, в которых утверждается, что первая леди Франции "была мужчиной".

Супруги настаивают на возмещении ущерба и заявляют о "всемирной кампании унижения". Иск подан в суд штата Делавэр. Адвокат отмечает, что Оуэнс сознательно распространяла ложь и отказывалась от публичного опровержения.

Россия и Украина провели очередной обмен пленными

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В рамках договорённостей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, стороны обменялись примерно по 250 человек.

Минобороны РФ сообщило, что освобожденные российские военные находятся в Беларуси, им оказывают помощь.

По словам Владимира Мединского, Россия предложила продолжить обмен ещё 1,2 тыс. человек и передать Украине 3 тыс. тел погибших военных.

Глава нацразведки США обвинила Обаму в измене

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Тулси Габбард, возглавляющая национальную разведку США, заявила, что администрация Барака Обамы намеренно подрывала президентство Дональда Трампа.

Габбард утверждает, что речь идёт о "заговоре против американцев".

Ведомство передало документы в Минюст и ФБР. Окончательное решение о привлечении Обамы к ответственности примет Минюст.