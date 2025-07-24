В МИРЕ: обмен пленными, скандал с нефтью и Макроны против Кэндис Оуэнс
Что произошло в мире за сутки.
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BAQ.KZ представляет подборку наиболее важных международных новостей, которые вышли за сутки. В ежедневном дайджесте будут представлены события, которые показывают общую картину в мире.
ЕС обвинил Азербайджан в поставках загрязнённой нефти
Европейские страны заявили, что Азербайджан поставил нефть, содержащую органические хлориды, через трубопровод Баку–Тбилиси–Джейхан.
Bloomberg со ссылкой на компании-импортеры сообщает, что загрязнённое сырьё уже поступило на перерабатывающие предприятия Европы.
BP Plc подтвердила наличие примесей, опасных для оборудования НПЗ. Итальянская Eni SpA также получила заражённые партии.
Из-за скандала с 19 по 23 июля была остановлена отгрузка в порту Джейхан. Первая чистая партия ушла на танкере Searanger после внеплановой проверки.
ЕС потребовал от Киева объяснений из-за закона, урезающего полномочия НАБУ и САП
Фото: Роман Балюк / Reuters
Новый украинский закон ограничивает независимость двух антикоррупционных ведомств — НАБУ и САП, делая их зависимыми от генпрокурора.
Это вызвало протесты в Киеве и других городах. Мэр Кличко заявил, что "Украину тянут в авторитаризм".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала у Владимира Зеленского объяснений. Связь с ним также пытались установить Макрон и глава Евросовета.
Президентская чета Франции подала в суд на американскую активистку
AP Photo/Markus Schreiber
Эммануэль и Брижит Макрон подали иск о клевете против Кэндис Оуэнс. Повод — серия видео, в которых утверждается, что первая леди Франции "была мужчиной".
Супруги настаивают на возмещении ущерба и заявляют о "всемирной кампании унижения". Иск подан в суд штата Делавэр. Адвокат отмечает, что Оуэнс сознательно распространяла ложь и отказывалась от публичного опровержения.
Россия и Украина провели очередной обмен пленными
Кадр видео
В рамках договорённостей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, стороны обменялись примерно по 250 человек.
Минобороны РФ сообщило, что освобожденные российские военные находятся в Беларуси, им оказывают помощь.
По словам Владимира Мединского, Россия предложила продолжить обмен ещё 1,2 тыс. человек и передать Украине 3 тыс. тел погибших военных.
Глава нацразведки США обвинила Обаму в измене
Фото: Drew Angerer / Getty Images
Тулси Габбард, возглавляющая национальную разведку США, заявила, что администрация Барака Обамы намеренно подрывала президентство Дональда Трампа.
Габбард утверждает, что речь идёт о "заговоре против американцев".
Ведомство передало документы в Минюст и ФБР. Окончательное решение о привлечении Обамы к ответственности примет Минюст.
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