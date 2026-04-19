В многоэтажке Костаная произошёл пожар: эвакуированы жильцы

В Костанае в одном из многоэтажных жилых домов произошёл пожар, в результате которого были эвакуированы четыре человека, передаёт BAQ.KZ.

По данным Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, огонь охватил площадь около 25 квадратных метров. Спасатели вывели людей из опасной зоны — как из горящей квартиры, так и из соседних помещений.

Как отметили в ведомстве, благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных возгорание удалось быстро локализовать. Распространение огня на соседние квартиры было предотвращено.

В настоящее время пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.





