В многоэтажке Костаная произошёл пожар: эвакуированы жильцы

Причины возгорания устанавливаются.

Сегодня 2026, 07:41
Фото: Pixabay.com

В Костанае в одном из многоэтажных жилых домов произошёл пожар, в результате которого были эвакуированы четыре человека, передаёт BAQ.KZ.

По данным Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, огонь охватил площадь около 25 квадратных метров. Спасатели вывели людей из опасной зоны — как из горящей квартиры, так и из соседних помещений.

Как отметили в ведомстве, благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных возгорание удалось быстро локализовать. Распространение огня на соседние квартиры было предотвращено.

В настоящее время пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. 
 
 
 

