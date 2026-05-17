В многоэтажке в Актобе загорелся балкон

Возгорание произошло в одной из квартир десятиэтажного жилого дома в 11-м микрорайоне. По прибытии подразделений МЧС было установлено, что на четвертом этаже загорелся балкон квартиры. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

Силами МЧС по лестничному маршу были эвакуированы 35 человек, в том числе 10 детей. Огонь был полностью ликвидирован, не допущено его распространение на другие помещения. Пострадавших нет.

МЧС напоминает жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и призывает не оставлять без присмотра источники открытого огня и электроприборы.