В многоэтажке в Актобе загорелся балкон
Спасатели эвакуировали 35 человек.
Сегодня 2026, 03:02
Фото: Pixabay.com
Возгорание произошло в одной из квартир десятиэтажного жилого дома в 11-м микрорайоне. По прибытии подразделений МЧС было установлено, что на четвертом этаже загорелся балкон квартиры. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.
Силами МЧС по лестничному маршу были эвакуированы 35 человек, в том числе 10 детей. Огонь был полностью ликвидирован, не допущено его распространение на другие помещения. Пострадавших нет.
МЧС напоминает жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности и призывает не оставлять без присмотра источники открытого огня и электроприборы.
