Госкорпорация сделала важный шаг к цифровизации госуслуг, запустив новую функцию в мобильном приложении "ЦОН", передает BAQ.KZ.

Теперь казахстанцы могут в реальном времени отслеживать статус своих заявок на получение государственных услуг. Для этого достаточно открыть раздел "Услуги ЦОН" или "Услуги спецЦОН" и ввести номер своей заявки, что делает процесс получения услуг более прозрачным и удобным.

Кроме того, в приложении появилась функция "История заявок", которая позволяет пользователям просматривать и сохранять электронные расписки. Эти документы подтверждают факт подачи заявления и получения услуги, что обеспечивает дополнительную гарантию и удобство для граждан.

Нововведение призвано сократить количество визитов в центры обслуживания и повысить эффективность работы государственных структур. Пользователи могут контролировать процесс получения услуг прямо со своего смартфона, экономя время и получая актуальную информацию о состоянии своих обращений.