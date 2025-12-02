В модернизацию Qarmet инвестировано порядка 1,4 млрд долларов
1, 4 миллиарда долларов инвестировано в модернизацию Qarmet. Об этом на брифинге в правительстве сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, передает BAQ.KZ.
"В соответствии с соглашением он должен направить 3,5 млрд долларов на модернизацию Qarmet. Из это суммы инвестировано 1,4 миллиарда долларов. В соответствии с планом он работает, иногда даже с опережением", - сказал министр.
Он подчеркнул, что вопросы, связанные с Qarmet находятся на особом контроле у правительства.
На вопрос о том, что будет, если инвестор не выполнит инвестиционный план в полном объёме или в срок и какие штрафы либо санкции предусмотрены в соглашении, он ответил:
"Вопросов к новому акционеру нет. Мы контролируем его работу и с удовлетворением отмечаем, что он выполняет все обязательства, которые на себя принял, в установленные сроки. С нашей стороны — только поддержка проекта. Пока мы не видим, чтобы он нарушал условия соглашения. Поэтому сейчас обсуждать, что будет в случае нарушений, нет смысла: на данный момент ничего не нарушено, всё нормально, работа ведётся хорошо".
