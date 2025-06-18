В моногородах усилят поддержку казахстанских товаров
При закупках в моногородах отдадут приоритет отечественным производителям.
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В моногородах Казахстана планируют закрепить приоритетную поддержку отечественных товаропроизводителей при осуществлении государственных и квазигосударственных закупок. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков на совещании по вопросам развития моногородов, передает BAQ.KZ.
По его словам, необходимо внести поправки в законодательство, которые обяжут крупных заказчиков заключать долгосрочные договоры и офтейк-контракты с казахстанскими производителями.
"Предусматривается внедрение программы развития внутристрановой ценности, повышение её доли в закупках товаров, работ и услуг, а также развитие малого и среднего бизнеса", — отметил Омарбеков.
По данным министерства, в 2024 году общий объем закупок в моногородах составил 2,7 трлн тенге, при этом доля казахстанской продукции достигла 70,2%.
Инициативы направлены на стимулирование экономического роста моногородов и поддержку национального бизнеса в ключевых отраслях.
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