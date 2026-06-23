В Монреале - трое погибших в результате стрельбы в еврейском районе

Кровавая драма разыгралась в монреальском районе Кот-де-Неж, где традиционно проживает большая еврейская община. В результате стрельбы, которую открыл неизвестный, погибли три человека: случайный прохожий, сотрудник полиции и сам нападавший. Еще одна женщина-полицейский получила тяжелые ранения, однако врачам уже удалось стабилизировать ее состояние. Глава городской полиции Фади Дагер назвал случившееся настоящим кошмаром и подтвердил, что расследование на месте преступления идет полным ходом.

Этот инцидент потряс Канаду не только своей жестокостью, но и стал шокирующим прецедентом для сил правопорядка. Как отмечают местные СМИ, это первый случай за последние 24 года, когда в Монреале полицейский погиб при исполнении служебных обязанностей.

Предыдущая подобная трагедия произошла 28 февраля 2002 года, когда во время погони за нарушителем скорости был смертельно ранен 29-летний констебль Бенуа Л'Экуйе. В настоящее время мотивы стрелка выясняются, а район происшествия остается оцепленным.