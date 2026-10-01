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  • В Московской области прогремели взрывы на химзаводе: сообщается о семи погибших

В Московской области прогремели взрывы на химзаводе: сообщается о семи погибших

1 Октября 2026, 23:48
АВТОР
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EKRĀNUZŅĒMUMS NO VIDEO 1 Октября 2026, 23:48
1 Октября 2026, 23:48
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Фото: EKRĀNUZŅĒMUMS NO VIDEO

В городе Краснозаводск Московской области произошли взрывы на территории химического завода. После ЧП начался пожар, один из производственных корпусов оказался частично разрушен.  По предварительной информации, взрывы произошли в одном из цехов предприятия. Очевидцы сообщают о густом сером дыме над территорией завода.  

Данные о погибших и пострадавших пока расходятся. Telegram-канал SHOT сообщает как минимум о семи погибших. По данным Mash, из 44 человек, находившихся на предприятии, 40 эвакуировали, ещё четверых разыскивают. Официального подтверждения информации о семи погибших пока нет. На месте работают сотрудники МЧС и другие экстренные службы.

По информации российских СМИ, спасатели сначала не могли добраться до очага возгорания, однако позже приступили к тушению пожара.  Краснозаводский химический завод является крупным предприятием российской химической промышленности. Он производит специальную химию, пиротехнические средства и продукцию военного назначения.

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