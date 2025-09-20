  • 21 Сентября, 05:57

В московской школе обрушились конструкции во время ремонта: есть погибшие

Обстоятельства и причины обрушения устанавливаются.

Вчера, 17:24
Фото: Pixabay.com

В одной из школ Москвы во время ремонтных работ произошло обрушение строительных конструкций, в результате чего погибли люди, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, происшествие произошло в здании на Знаменской улице. Под завалами могут оставаться люди.

Пострадали рабочие, занимавшиеся ремонтом. На месте работают спасатели и экстренные службы, ведутся поисково-спасательные мероприятия.

