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В Москве до 2030 года планируют открыть 30 новых станций метро

В российской столице также намерены построить три электродепо и 75 километров дорог.

6 Сентября 2026, 01:40
АВТОР
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Pixabay.com 6 Сентября 2026, 01:40
6 Сентября 2026, 01:40
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Фото: Pixabay.com

В Москве до 2030 года планируется построить еще 30 станций метро, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Как передает Report со ссылкой на «Интерфакс», по словам Собянина, на сегодняшний день в Москве уже построено 130 новых станций метро.

«До 2030 года у нас планы по строительству еще 30 станций, трех новых электродепо, 75 километров дорог», — заявил мэр.

Таким образом, в ближайшие годы власти Москвы намерены продолжить расширение метрополитена и развитие дорожной инфраструктуры города.

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