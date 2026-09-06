В Москве до 2030 года планируют открыть 30 новых станций метро

В Москве до 2030 года планируется построить еще 30 станций метро, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Как передает Report со ссылкой на «Интерфакс», по словам Собянина, на сегодняшний день в Москве уже построено 130 новых станций метро.

«До 2030 года у нас планы по строительству еще 30 станций, трех новых электродепо, 75 километров дорог», — заявил мэр.

Таким образом, в ближайшие годы власти Москвы намерены продолжить расширение метрополитена и развитие дорожной инфраструктуры города.