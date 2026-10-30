В Москве обсудили приоритеты развития Казахстана, обозначенные в Послании Президента

В Посольстве Казахстана в Москве состоялся круглый стол, посвящённый Посланию Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». В обсуждении приняли участие российские дипломаты, представители научного сообщества, эксперты и журналисты.

Открывая мероприятие, Посол Казахстана в России Даурен Абаев подчеркнул особую значимость нынешнего Послания, которое было представлено на фоне масштабных политических преобразований в стране и в год 35-летия Независимости Казахстана. По его словам, документ определяет основные ориентиры дальнейшего развития государства, а также формирует основу для достижения ближайших и долгосрочных целей.

Участники встречи отметили масштабность проводимых в Казахстане реформ и их значение для будущего страны.

Так, заместитель начальника Управления Президента РФ по стратегическому партнёрству и сотрудничеству Антон Рыбаков обратил внимание на поддержку реформаторского курса со стороны населения. Он подчеркнул, что принятие новой Конституции на всенародном референдуме стало свидетельством готовности общества к дальнейшим преобразованиям. Особое внимание в Послании, по его мнению, уделено созидательной повестке, включая развитие инфраструктуры, строительство дорог и социальных объектов.

Директор Третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник также назвал нынешний год историческим для Казахстана. Он отметил, что конституционная реформа, формирование нового парламента и преобразования в системе государственного управления стали важными этапами обновления страны. По его словам, в Послании Президент обозначил дальнейший курс развития республики, опирающийся на сильные государственные институты и последовательную стратегию.

Отдельной темой обсуждения стало экономическое взаимодействие двух государств. Директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский подчеркнул близость интересов Казахстана и России, отметив потенциал дальнейшего расширения партнёрства. Он также положительно оценил результаты Казахстана в привлечении иностранных инвестиций, объём которых за последние годы, по его словам, превысил 150–160 млрд долларов.

Эксперты уделили внимание и социальной составляющей Послания. Директор Департамента экспертного сопровождения международных проектов и программ Экспертного института социальных исследований Алексей Власов выделил среди его основных принципов ориентированность на человека, справедливость и реалистичность поставленных задач. Он отметил, что документ учитывает актуальные общественные запросы и предусматривает меры по повышению качества жизни населения.

Журналист и писатель Леонид Млечин, в свою очередь, подчеркнул важность понимания реальных повседневных проблем граждан при формировании государственной политики. По его мнению, внимание Главы государства к этим вопросам свидетельствует о стремлении учитывать не только официальные показатели, но и настроения общества.

Проректор Президентской академии (РАНХиГС) Андрей Марголин обратил внимание на сбалансированный характер Послания. Особо он выделил тезис об укреплении государственного суверенитета, который предполагает не изоляцию, а активное участие Казахстана в международных экономических связях на взаимовыгодных условиях и с учётом национальных интересов. Также эксперт подчеркнул значимость повышения эффективности государственного управления.

Руководитель Центра центрально-азиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александра Перминова отметила, что акцент на социально-экономическом развитии является одним из ключевых преимуществ документа. По её мнению, доверие граждан к государственным институтам во многом будет определяться тем, насколько эффективно решаются насущные проблемы населения.

Свою оценку Посланию дал и главный редактор аналитического онлайн-журнала «ГеоЭнергетика» Борис Марцинкевич. Среди важных направлений он выделил развитие мирной атомной энергетики, отметив взвешенный подход Казахстана к этому вопросу с учётом исторического опыта страны в сфере ядерного наследия.

В свою очередь, главный эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ «Высшая школа экономики» Вячеслав Иванов подчеркнул международную значимость документа. По его словам, положения Послания представляют интерес не только для политических и экономических экспертов, но и для академического сообщества, в том числе в контексте научных исследований.

Подводя итоги встречи, участники отметили, что прошедший год стал важным этапом масштабного обновления политической и управленческой системы Казахстана. Принятие новой Конституции, выборы в Курултай, создание Халық Кеңесі, структурные преобразования и кадровые изменения заложили основу для следующего этапа развития страны.

По общему мнению экспертов, нынешнее Послание не только подводит итоги проведённых преобразований, но и определяет новые ориентиры государственной политики. Главными задачами на предстоящий период остаются устойчивый экономический рост, развитие социальной сферы, повышение эффективности государственного управления и улучшение благосостояния граждан.