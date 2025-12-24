Два инспектора дорожно-патрульной службы погибли в результате взрыва на юге Москвы в ночь на среду, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Инцидент произошел на улице Елецкой. По данным следствия, в ночь с 23 на 24 декабря сотрудники ДПС заметили подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции и подошли к нему для проверки и задержания. В этот момент было приведено в действие взрывное устройство.

В результате взрыва смертельные ранения получили двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с ними. Всего жертвами происшествия стали три человека.

Следственный комитет сообщил, что по факту произошедшего проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Дополнительные подробности на данный момент не раскрываются.