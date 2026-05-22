В Москве задержали мужчин после драки в метро

В Москве полиция задержала троих мужчин после нападения на пассажира метро на станции «Площадь Революции». Об этом сообщили в столичном управлении МВД.

По данным Газета.ru, инцидент произошёл на платформе станции. На распространившихся в сети кадрах видно, как группа мужчин наносит 38-летнему пассажиру удары руками и ногами.

Правоохранители установили личности подозреваемых с помощью камер видеонаблюдения. Позже всех участников конфликта задержали по разным адресам.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Двое фигурантов помещены под стражу, ещё одному избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Пострадавшего доставили в больницу. Информация о его состоянии и характере полученных травм не уточняется.