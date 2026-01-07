В Министерстве сельского хозяйства РК состоялось заседание Общественного совета по вопросам развития агропромышленного комплекса с участием министра Айдарбека Сапарова, представителей отраслевых ассоциаций, науки и экспертного сообщества, передаёт BAQ.KZ.

В ходе заседания был утверждён план работы Общественного совета на 2026 год, а также определены приоритетные направления взаимодействия с общественностью и профессиональным сообществом.

Ключевым вопросом повестки стало обсуждение проекта Комплексного плана развития агробизнеса в сфере животноводства на 2026–2030 годы. Документ разработан по поручению Главы государства и нацелен на рост объёмов производства, повышение продуктивности и расширение экспортного потенциала отрасли.

Как отметил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин, Комплексный план включает пакет взаимосвязанных и практикоориентированных мер, основной акцент в которых сделан на доступное финансирование.

"Предусматривается запуск программы долгосрочного льготного кредитования под 6% годовых на приобретение племенного поголовья всех видов сельскохозяйственных животных", — сообщил вице-министр.

Кроме того, планируется внедрение кредитования под 5% для пополнения оборотных средств без ограничений по подотраслям животноводства. Полученные средства можно будет направлять на закуп кормов, ГСМ, ветеринарных препаратов и другие производственные нужды.

Для вовлечения неиспользуемых пастбищ предусмотрено создание единого кредитного продукта под 6% для развития отгонного животноводства. Все кредитные программы предполагается обеспечить системой государственных гарантий через институт "Даму" по аналогии с механизмами, действующими в растениеводстве.

Отдельные разделы Комплексного плана посвящены развитию глубокой переработки животноводческого сырья, вопросам ветеринарной безопасности и внедрению цифрового контроля.

Также документ предусматривает меры по обеспечению отрасли квалифицированными кадрами. Рассматриваются вопросы социальной поддержки животноводов, включая снижение пенсионного возраста для пастухов и чабанов, предоставление отсрочки от воинской службы и приоритетное выделение образовательных грантов их детям.

В ходе обсуждения члены Общественного совета внесли предложения по вовлечению растениеводческих хозяйств в животноводство, развитию пастбищного кормопроизводства, усилению поддержки казахской белоголовой и аулиекольской пород, защите внутреннего рынка от некачественной продукции, а также субсидированию строительства жилья для животноводов.

По итогам заседания проект Комплексного плана был единогласно одобрен членами Общественного совета.

"Проект разрабатывался с учётом мнения фермерского сообщества. Все предложения, которые способны положительно повлиять на развитие отрасли, нашли отражение в документе", — отметил директор республиканской палаты молочных и комбинированных пород КРС QazaqSut Азамат Сагинбаев.

Принятый Комплексный план, как ожидается, станет основой для формирования устойчивой модели развития животноводства и системной поддержки агробизнеса в Казахстане.