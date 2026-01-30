В Министерстве сельского хозяйства РК разъяснили, какие предельные размеры сельскохозяйственных земель могут находиться в пользовании у физических и юридических лиц, а также пояснили подход государства к контролю за крупными землепользователями. Об этом на брифинге в СЦК рассказал председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК Мурат Темиржанов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, ранее максимальный размер сельхозземель для крестьянских (фермерских) хозяйств составлял не более 35 тысяч гектаров, а для юридических лиц – до 51 тысячи гектаров. Впоследствии постановлением правительства предельный размер для юридических лиц был увеличен до 150 тысяч гектаров.

Как пояснили в МСХ, это решение принято на основе правоприменительной практики, чтобы избежать искусственного дробления уже действующих хозяйств.

– У ряда хозяйств подходил срок переоформления земли, и перед ними стоял выбор – либо дробиться, либо прекращать деятельность. Поэтому было принято решение увеличить предельный размер для юридических лиц, – отметил представитель министерства.

Отвечая на вопрос о возможности открытого доступа к информации о крупнейших землепользователях, Мурат Темиржанов сообщил, что комитет ведёт внутреннюю аналитику – в том числе топ-100, топ-200 и топ-500 землепользователей по площади, однако эти данные используются для служебных целей и не публикуются.

При этом он уточнил, что в Казахстане насчитывается более 9 тысяч субъектов, в пользовании которых находится свыше 3 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

Комментируя опасения о возможном обходе лимитов через оформление земли на родственников, представитель МСХ отметил, что вопросы аффилированности и переоформления прав собственности находятся в компетенции других госорганов, в том числе Министерства юстиции.

– Наша основная задача – не контроль родственных связей, а обеспечение рационального и эффективного использования земли. Мы должны не допускать деградации почв, контролировать соблюдение севооборота и пастбищеоборота, – подчеркнул он.

Отдельно в министерстве прокомментировали обсуждения возможных изменений форм собственности на землю, включая предложения о введении понятия "общественной земли".

По словам Темиржанова, действующее законодательство уже предусматривает различные категории земель – земли населённых пунктов, сельскохозяйственного назначения, лесного и водного фондов, а также особо охраняемые природные территории. При этом интересы населения учитываются через механизмы изъятия и резервирования земель.

В частности, по поручению главы государства были внесены изменения в 84-ю статью Земельного кодекса, которые позволяют изымать земли для удовлетворения общественных нужд, включая обеспечение населённых пунктов пастбищами.

– Сегодня в каждом ауле разрабатывается план управления пастбищами. Местное сообщество самостоятельно рассчитывает необходимую площадь с учётом поголовья скота и перспектив развития, – пояснили в МСХ.

В ведомстве подчеркнули, что земля рассматривается как стратегический ресурс, который должен использоваться рационально и сохраняться для будущих поколений.