В Казахстане успешно решён один из резонансных случаев с участием иностранного инвестора. Генеральная прокуратура защитила интересы китайской компании ТОО “INTERNATIONAL CASTLE”, реализующей крупный инвестиционный проект на территории специальной экономической зоны "МЦПС Хоргос", передает BAQ.KZ.

Инвестор столкнулся с серьёзными административными барьерами: отказ в регистрации в реестре участников СЭЗ, истечение срока действия договора участия, а также доначисленные таможенные платежи на сумму 1,4 млрд тенге из-за незавершённой процедуры ввоза стройматериалов. Эти обстоятельства фактически заморозили реализацию проекта стоимостью 7 млрд тенге.

Однако вмешательство Генеральной прокуратуры кардинально изменило ситуацию. После проверки неправомерные ограничения были сняты, доначисленные платежи отменены, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В результате китайская компания смогла вновь запустить проект — строительство торгового павильона “Город ремесленников”. Реализация проекта даст импульс развитию туристической и торговой инфраструктуры СЭЗ, а также создаст новые рабочие места. Особое внимание будет уделено привлечению туристов с китайской стороны, что особенно важно для развития приграничного сотрудничества.