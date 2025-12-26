Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК запустили финансовый анализ операторов по итогам последних пяти лет. Об этом на брифинге сообщил глава ведомства, вице-премьер Жаслан Мадиев, передает BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос журналистов, министр отметил, что МЦРИАП не владеет компетенцией проверок.

"Но мы запустили финансовый анализ по итогам последних пяти лет по каждому мобильному оператору, сейчас изучаем эту информацию", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что далее профильное агентство и дальше будет держать на контроле этот вопрос.

Также отвечая на вопросы журналистов он сообщил, что пока сложно прогнозировать появление в Казахстане нового мобильного оператора. По его словам, рынок остаётся достаточно маржинальным и позволяет инвестировать в развитие инфраструктуры связи, поэтому регулятор будет приветствовать интерес новых игроков для усиления конкуренции. Однако на данный момент конкретных предложений нет, и говорить о выходе нового оператора преждевременно.