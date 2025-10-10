В Казахстане в ближайшее время будут запущены криптоплатежи. В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития в ответе на запрос редакции BAQ.KZ сообщили, что теперь граждане смогут пользоваться криптообменниками, криптобанкоматами и специальными криптокартами.

Ведомство уточнило, что развитие крипторынка в стране идёт поэтапно и сопровождается строгим контролем.

"Сегодня Казахстан запускает целый ряд новых инициатив, которые станут основой для полноценного крипторынка. В ближайшее время в национальной юрисдикции появятся криптообменники, начнут работать криптобанкоматы, а также будет осуществляться выпуск криптокарт", – говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что сейчас действует особый режим регулирования Национального банка – так называемая "регуляторная песочница". Она позволяет тестировать инновационные финансовые решения в условиях ограниченного и контролируемого правового режима.

Министерство также прорабатывает проект CryptoCity – специальную зону для операций с цифровыми активами. На первом этапе там внедрят современные платёжные инструменты: криптокарты, а также интеграцию Binance Pay и Bybit Pay в банковскую инфраструктуру. Дополнительно рассматривается возможность интеграции с Yandex Qazaqstan, чтобы граждане могли оплачивать сервисы в криптовалюте.

Особое внимание уделено безопасности и прозрачности. Все участники будут проходить обязательную идентификацию и верификацию (KYC/AML). По словам разработчиков, это снизит риски теневого оборота и привлечёт инвесторов из "серого" сектора на легальные площадки.

В Министерстве подчеркнули, что цель проекта – создать безопасную и регулируемую экосистему, в которой криптовалюты станут частью повседневных операций: от оплаты товаров и услуг до расчётов в бизнесе.