В порядке плановой ротации приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан, по согласованию с Администрацией Президента, произведён ряд кадровых назначений в системе Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Об этом сообщили корреспонденту BAQ.KZ в пресс-службе МВД.

Генерал-майор полиции Айдос Рысбаев, ранее занимавший должность начальника Департамента полиции на транспорте, назначен руководителем Аппарата МВД.

Генерал-майор полиции Мурат Кабденов, ранее возглавлявший Департамент полиции Туркестанской области, назначен председателем Комитета административной полиции МВД.

Генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров, ранее занимавший должность начальника Департамента полиции города Алматы, назначен начальником Департамента полиции Туркестанской области.

Генерал-майор полиции Айдын Кабдулдинов, ранее возглавлявший Департамент полиции Северо-Казахстанской области, назначен начальником Департамента полиции города Алматы.

Полковник полиции Абай Жусупов, ранее занимавший должность начальника Департамента полиции Актюбинской области, назначен начальником Департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Генерал-майор полиции Каиркен Алиев, ранее возглавлявший Департамент полиции области Ұлытау, назначен начальником Департамента полиции Актюбинской области.

Генерал-майор полиции Нурхат Уразбаев, ранее занимавший должность начальника Департамента полиции Атырауской области, назначен начальником Департамента полиции области Ұлытау.

Генерал-майор полиции Онал Бекиев, ранее руководивший Аппаратом МВД, назначен начальником Департамента полиции Атырауской области.

Министр внутренних дел Ержан Саденов отметил, что ротация руководящего состава направлена на дальнейшее укрепление правопорядка, повышение результативности служебной деятельности и реализацию принципа "Закон и Порядок".