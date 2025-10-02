За 2025 год в Казахстан прибыло 10 миллионов иностранных граждан. Об этом в кулуарах Сената сообщил заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"За отчетный период в страну прибыло 10,8 миллионов иностранных граждан. Выбыло 10 миллионов 650 тысяч. Из общего количества прибывающих около 90% составляют граждане СНГ", – сообщил Лепеха.

По его словам, наибольшая доля приходится на соседние страны: граждане России – 10,8%, Узбекистана – 10,6%, Кыргызстана – 8%. Также в числе лидеров – Таджикистан и Беларусь – около 13%.

Замминистра отметил, что именно эти страны формируют основной миграционный поток в Казахстан.

По данным МВД, с начала года 10 138 человек были выдворены из страны с запретом на повторный въезд сроком на 5 лет.