В МВД назвали страны, откуда чаще всего приезжают иностранцы в Казахстан
Основной миграционный поток в Казахстан формируют СНГ.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
За 2025 год в Казахстан прибыло 10 миллионов иностранных граждан. Об этом в кулуарах Сената сообщил заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"За отчетный период в страну прибыло 10,8 миллионов иностранных граждан. Выбыло 10 миллионов 650 тысяч. Из общего количества прибывающих около 90% составляют граждане СНГ", – сообщил Лепеха.
По его словам, наибольшая доля приходится на соседние страны: граждане России – 10,8%, Узбекистана – 10,6%, Кыргызстана – 8%. Также в числе лидеров – Таджикистан и Беларусь – около 13%.
Замминистра отметил, что именно эти страны формируют основной миграционный поток в Казахстан.
По данным МВД, с начала года 10 138 человек были выдворены из страны с запретом на повторный въезд сроком на 5 лет.
"Конечно, есть и нарушение трудового законодательства. За отчетный период правоохранительными органами к ответственности привлечено 314 иностранцев (именно граждан Армении с начала года – прим. авт.), к административной – 268. После выдворения действует ограничение на въезд сроком пять лет", – отметил Лепеха.
Самое читаемое
- Три дня после снежного "армагеддона": В Костанае ликвидируют последствия непогоды
- "Реал" разгромил "Кайрат" в матче ЛЧ в Алматы
- Трагедия на трассе Алматы — Бишкек: восемь жизней унесла страшная авария
- Фермеры Жамбылской области на грани краха: депутаты обратились к Бектенову
- Алматы собрал более 5000 иностранных туристов на матч "Кайрат" – "Реал"