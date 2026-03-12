В МВД Казахстана рассказали, что с начала года уже задержаны 23 несовершеннолетних, причастных к незаконному обороту наркотиков, что вдвое больше прошлого года, передает BAQ.KZ.

В ведомстве отметили, что в последнее время отмечаются факты вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков.

"Чаще всего подросткам через социальные сети и мессенджеры предлагают "легкий заработок»" в качестве так называемых "закладчиков". Подобные предложения распространяют организаторы интернет-наркомагазинов, которые пользуясь доверчивостью молодых людей к быстрому доходу, вербуют несовершеннолетних в преступную деятельность. Подростки, не осознавая всей тяжести правовых последствий, соглашаются на подобную "работу", фактически становясь участниками незаконного оборота наркотиков. При этом за совершение таких преступлений законодательством предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает наравне со взрослыми", – подчеркнули в МВД РК.

В ведомстве также отмечают, что несовершеннолетние, вовлеченные в незаконную деятельность, нередко оказываются в своеобразной ловушке, где администраторы наркомагазинов, используя шантаж и угрозы, оказывают психологическое давление, не позволяя им отказаться от дальнейшего участия в их преступной схеме, всяческий пытаются удерживать подростков в наркообороте.

В МВД напомнили, что уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет, а по отдельным составам – с 14 лет.

Наказание согласно Уголовному законодательству предусмотрено за:

- незаконное хранение наркотиков: до 7 лет лишения свободы;

- изготовление, перевозка и сбыт: от 7 до 12 лет

- пропаганда и реклама наркотиков: до 6 лет лишения свободы.

— Уважаемые родители! Будьте внимательны к своим детям: интересуйтесь их окружением, интернет-активностью и источниками дохода. Уважаемая молодежь! 23 подростка уже допустили ошибку. Не становитесь на их путь. Выбирайте здоровье, образование, спорт и законный заработок, — обратился к гражданам начальник управления комитета по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов.

Министерство внутренних дел призывает граждан проявлять бдительность и сообщать о фактах распространения наркотиков. Любая информация правоохранительными органами будет рассмотрена.