В МВД объяснили, на кого не распространится административная амнистия

Административная амнистия не будет распространяться на граждан, которые уже оплатили назначенные штрафы, а также на лиц, совершивших повторные правонарушения. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, амнистия направлена на снижение финансовой нагрузки для граждан и предпринимателей, имеющих неоплаченные административные штрафы.

«Амнистия будет применяться в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Она не будет распространяться на решения, вынесенные судами, а также на повторные нарушения. Грубые нарушения правил дорожного движения и иные деяния, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях, которые затрагивают вопросы безопасности граждан, под действие амнистии не подпадают», — заявил Адилов.

Он подчеркнул, что лица, уже исполнившие административное взыскание, воспользоваться амнистией не смогут.

«При повторности амнистия распространяться не будет. Те, кто уже заплатил штраф, конечно, под амнистию также не подпадают. Для тех, кто не оплатил штрафы, данная мера позволит снизить финансовую нагрузку», — отметил заместитель министра.

По данным МВД, административная амнистия затронет значительное количество неисполненных взысканий.

«Мы уже озвучивали цифры. По линии Министерства внутренних дел насчитывается порядка одного миллиона штрафов на сумму более 17 миллиардов тенге по 58 составам административных правонарушений», — сообщил Санжар Адилов.

Напомним, ранее Сенат одобрил закон об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан. Документ предусматривает как уголовную, так и административную амнистию.