В МВД открыли комнату психологической разгрузки для полицейских
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В центральном аппарате МВД появилось место, где сотрудники смогут выйти из напряжения, поговорить с психологом и восстановиться после тяжелых ситуаций, передает BAQ.KZ.
В ведомстве открыли комнату психологической разгрузки. Там оборудовали зоны для консультаций, восстановления и сенсорной разгрузки.
Полицейские каждый день имеют дело с конфликтами, чужими трагедиями и стрессовыми ситуациями. При этом решения им приходится принимать на холодную голову, потому что от этого зависит безопасность людей.
В МВД отмечают, что от состояния полицейского напрямую зависит то, как он действует в стрессовой ситуации, принимает решения и общается с людьми.
Комната должна помочь снимать накопившееся напряжение и предупреждать профессиональное выгорание. Обратиться туда сотрудники смогут и за консультацией психолога.
Для полиции эта тема не новая. Специфика службы предполагает высокую физическую и эмоциональную нагрузку, а сами сотрудники не всегда готовы говорить о своем состоянии. Ранее полицейские психологи рассказывали, что после сильного стресса человеку могут рекомендовать отдых или временную смену участка работы.
Новый проект реализовали вместе с Программой развития ООН при поддержке INL.
Комнату уже осмотрели заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков, страновой директор INL в Казахстане Джон Кроуфорд и постоянный представитель ПРООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа.
В МВД подчеркивают, что требования к дисциплине и подготовке сотрудников теперь хотят дополнять более системной работой с их психологическим состоянием.
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