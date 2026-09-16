В МВД открыли комнату психологической разгрузки для полицейских

В центральном аппарате МВД появилось место, где сотрудники смогут выйти из напряжения, поговорить с психологом и восстановиться после тяжелых ситуаций, передает BAQ.KZ.

В ведомстве открыли комнату психологической разгрузки. Там оборудовали зоны для консультаций, восстановления и сенсорной разгрузки.

Полицейские каждый день имеют дело с конфликтами, чужими трагедиями и стрессовыми ситуациями. При этом решения им приходится принимать на холодную голову, потому что от этого зависит безопасность людей.

В МВД отмечают, что от состояния полицейского напрямую зависит то, как он действует в стрессовой ситуации, принимает решения и общается с людьми.

Комната должна помочь снимать накопившееся напряжение и предупреждать профессиональное выгорание. Обратиться туда сотрудники смогут и за консультацией психолога.

Для полиции эта тема не новая. Специфика службы предполагает высокую физическую и эмоциональную нагрузку, а сами сотрудники не всегда готовы говорить о своем состоянии. Ранее полицейские психологи рассказывали, что после сильного стресса человеку могут рекомендовать отдых или временную смену участка работы.

Новый проект реализовали вместе с Программой развития ООН при поддержке INL.

Комнату уже осмотрели заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков, страновой директор INL в Казахстане Джон Кроуфорд и постоянный представитель ПРООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа.

В МВД подчеркивают, что требования к дисциплине и подготовке сотрудников теперь хотят дополнять более системной работой с их психологическим состоянием.