В МВД прошло итоговое заседание Совета по профилактике наркоправонарушений под председательством первого замминистра Бауыржана Аленова, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках встречи представлен Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026–2028 годы с учетом предложений гражданского общества. Статус Республиканского штаба по профилактике наркоправонарушений повышен: теперь он действует на уровне Правительства под руководством Премьер‑министра, а региональные штабы возглавляют акимы.

За прошлый год Совет провел 62 заседания, подготовил более 400 видеороликов и десятки подкастов, организовал свыше 1100 профилактических мероприятий для молодежи, родителей и других групп. Особое внимание уделялось работе в регионах: проведены выездные заседания и оказана методическая помощь местным антинаркотическим штабам.

Также представлен успешный опыт ресоциализации осужденных: обучение профессиям и последующее трудоустройство признаны эффективными и рекомендованы к распространению.

Аленов подчеркнул, что Совет должен быть не формальной структурой, а эффективной площадкой взаимодействия государства и общества. По итогам заседания даны конкретные поручения по активизации профилактики, пересмотру состава региональных советов и усилению персональной ответственности за результаты работы.