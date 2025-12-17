Заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов прокомментировал резонансное уголовное дело, связанное со смертью 23-летней девушки в опорном пункте полиции Караганды. Заявление он сделал в кулуарах Мажилиса Парламента РК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По предварительным данным, инцидент произошёл 30 сентября 2025 года. Старший участковый инспектор обнаружил тело обнажённой девушки на диване в одном из помещений опорного пункта полиции. В соседней комнате был найден майор полиции без сознания. Как сообщил Санжар Адилов, по факту произошедшего начато досудебное расследование.

"В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Также назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. Ее результаты станут известны в ближайшее время, после чего будет предоставлена дополнительная информация", – заявил замминистра.

Он также сообщил о принятых кадровых решениях в отношении сотрудника полиции.

"В отношении сотрудника полиции проведена служебная проверка. Он освобожден от должности участкового инспектора и уволен из органов внутренних дел", – отметил Адилов.

В МВД подчеркнули, что ход расследования находится на контроле, а все обстоятельства произошедшего будут установлены в рамках следственных действий.