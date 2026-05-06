В МВД рассказали, кого может затронуть уголовная амнистия

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов рассказал о подходах к уголовной и административной амнистии, которые сейчас рассматриваются в Казахстане, передает BAQ.KZ.

По его словам, на сегодняшний день уже сформированы основные подходы по уголовной амнистии и имеются результаты работы межведомственных групп.

"В первую очередь от уголовной ответственности будут освобождены лица, которые на стадии расследования совершили уголовные проступки, преступления небольшой тяжести, а также преступления средней тяжести без причинения ущерба. Также из мест лишения свободы будут освобождены осужденные за уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести без причинения ущерба. Амнистия не распространяется на лиц, совершивших преступления экстремистского или террористического характера, заочно осужденных, лиц, совершивших пытки, коррупционные правонарушения, а также преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних".

В МВД также рассматривают возможность применения амнистии к отдельным осужденным, которым осталось менее года до окончания срока наказания.

Адилов отметил, что работа над административной амнистией также продолжается.