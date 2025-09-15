Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на брифинге в правительстве прокомментировал обсуждения вокруг возможных изменений в экзаменах для будущих водителей, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Игорь Лепеха отметил, что пока рано говорить о принятии закона о лицензировании автошкол.

"Будет он принят или не будет, в каком виде будет, после того как он будет подписан главой государства по истечении установленного законом срока, он вступит в силу. Но пока об этом говорить рано. Мы речь вели совсем не об этом. Мы не говорили о необходимости ужесточения экзаменов", – отметил он.

По его словам, ключевая проблема кроется в работе автошкол. Сегодня в стране действует большое количество организаций, которые фактически не соответствуют минимальным требованиям: у них нет учебной базы и квалифицированных преподавателей.

"Если говорить откровенно, они просто ставят отметки о том, что человек прошел обучение", – подчеркнул замглавы МВД.

Для наведения порядка внедрена система электронного учета: каждый учащийся ставится на учет с первого дня обучения. Ранее, по словам Лепехи, некоторые автошколы оформляли документы задним числом.

В ведомстве также планируют вернуть государственный контроль за автошколами. Сейчас открыть их можно, подав лишь уведомление. Однако качество подготовки сильно различается: в одних школах ученики успешно сдают экзамены с первого раза, а в других – не могут справиться даже после нескольких попыток.

"Мы отменили самоподготовку, потому что это тоже, скажем честно, была профанация", – сказал Лепеха.

Сам процесс экзамена в МВД не намерены трогать. Там уверены, если к нему готовиться, то проблем при сдаче не должно быть.