Заместитель министра внутренних дел – председатель Комитета уголовно-исполнительной системы Абай Кайырбеков на брифинге в Сенате прокомментировал условия отбывания наказания Владиславом Челахом, осуждённым по делу о трагедии на погранзаставе "Арканкерген", передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам Кайырбекова, Челах находится в учреждении, предназначенном для пожизненно осуждённых.

"Все требования, которые предусмотрены законодательством, он соблюдает. Каких-либо материалов по его помилованию у нас не рассматривалось", – отметил замминистра.

Напомним, Владислав Челах был признан виновным в убийстве 14 военнослужащих и егеря в 2012 году и приговорён к пожизненному лишению свободы.

Трагедия на пограничном посту Арканкерген произошла 30 мая 2012 года, где в летнее время несут службу 15 пограничников. Пост перестал выходить на связь, после чего, для выяснения обстоятельств, туда направили пограничный наряд с другой заставы. Прибывшие военослужащие обнаружили сожженое здание казармы, а внутри находились тела 14 пограничников. Чуть позже, в расположенном неподалеку охотничьем домике нашли тело егеря. Предварительное следствие показало, что на тот момент, среди погибших отсутствовал ещё один военослужащий заставы - рядовой Владислав Челах. Его обнаружили живым через несколько дней поиска. По результатам расследования 19-летнего пограничника обвинили в массовом убийстве и приговорили к пожизненному лишению свободы.

В декабре 2022 года, спустя 10 лет после объявления приговора, в Генеральную прокуратуру поступило заявление от Владислава Челаха. Также он обращался к Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву с просьбой возобновить следственный процесс и пообещав "пролить свет на всю картину произошедшей трагедии". Однако, по информации уполномоченных органов, никаких новых свкедений заключенный не озвучил.