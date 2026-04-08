В Министерство внутренних дел Республики Казахстан сообщили об отстранении председателя Комитета по противодействию наркопреступности Данияра Мейрхана на период проведения проверки.

«На основании обращений ряда сотрудников материал зарегистрирован в установленном законом порядке. На период проверки указанное лицо отстранено от исполнения служебных обязанностей», - сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительным данным, в социальных сетях распространилась информация о возможном возбуждении уголовного дела в отношении Данияр Мейрхан. Также сообщается о коллективной жалобе около 20 подчиненных сотрудников.

В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

Кто такой Данияр Мейрхан

Данияр Мейрхан - полковник полиции. В разные годы он занимал руководящие должности в правоохранительных органах. В частности, в 2012–2022 годах работал в департаменте полиции Южно-Казахстанской области, где прошел путь от начальника отдела до руководителя управления.

В 2023–2024 годах занимал руководящие должности в Костанайской академии МВД, дослужившись до заместителя начальника учебного заведения.

С сентября 2024 года был назначен заместителем председателя комитета по противодействию наркопреступности, а с декабря того же года исполнял обязанности главы комитета. В сентябре 2025 года официально возглавил ведомство.

