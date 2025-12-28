В Мьянме в воскресенье стартовали всеобщие выборы, однако явка избирателей в первые часы голосования оказалась заметно ниже, чем на предыдущих выборах 2020 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Голосование проходит на фоне продолжающейся гражданской войны и сомнений международного сообщества в легитимности избирательного процесса. Это первые выборы в стране после военного переворота 2021 года, в результате которого была свергнута гражданская власть.

Военные власти заявили, что выборы, которые пройдут в три этапа, должны принести политическую стабильность в одну из беднейших стран Юго-Восточной Азии. Однако ООН, ряд западных государств и правозащитные организации раскритиковали голосование, заявив, что оно не является свободным, справедливым и заслуживающим доверия.

Отмечается, что оппозиционные антивоенные партии не допущены к участию в выборах, а критика избирательного процесса в стране запрещена законом. Лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, отстранённая от власти после победы её партии "Национальная лига за демократию" на выборах 2020 года, по-прежнему находится под стражей. Сама партия была распущена.

Жители ряда регионов сообщают, что активность избирателей значительно ниже по сравнению с предыдущими выборами, что эксперты связывают с продолжающимся вооружённым конфликтом и недоверием к избирательной кампании.