Завершился финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались "ПСЖ" и "Интер". Команды играли на стадионе "Арена Мюнхен" в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступал Иштван Ковач из Румынии. Разгромную победу со счётом 5:0 одержали игроки "ПСЖ", передает BAQ.KZ со ссылкой на championat.com.

На 12-й минуте защитник Ашраф Хакими открыл счёт в матче с передачи вингера Дезире Дуэ. На 20-й минуте Дуэ удвоил преимущество парижан. На 63-й минуте Дуэ оформил дубль и довёл преимущество "ПСЖ" до крупного. На 73-й минуте вингер Хвича Кварацхелия забил четвёртый мяч французской команды. На 86-й минуте полузащитник Сенни Маюлу установил окончательный счёт — 5:0.

Таким образом, "ПСЖ" завоевал главный клубный трофей Европы — впервые в своей истории. Также в этом сезоне команда Луиса Энрике выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции