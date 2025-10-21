В Мюнхене продали "папский мотоцикл" за шестизначную сумму
Сегодня, 07:45
140Фото: Bild
В Мюнхене с молотка продали эксклюзивный белый байк, лично подписанный Папой Львом XIV, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild. Торги начались с 30 тысяч евро, но за редкий экземпляр разгорелась настоящая битва — финальная ставка превысила 130 тысяч евро.
Мотоцикл, изготовленный в Баварии по индивидуальному заказу, окрашен в белоснежный цвет и украшен серебряной табличкой с именем американского Папы. На сайте аукционного дома опубликованы снимки, где понтифик сидит на байке и держит шлем, идеально сочетающийся с его стилем. Продажа "папского мотоцикла" имеет благотворительную цель — все вырученные средства направят на помощь детям на Мадагаскаре.
