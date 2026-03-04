Новые поправки в Налоговый кодекс могут появиться уже к концу года
Жумангарин сообщил, что по ряду вопросов уже приняты решения о необходимости внесения поправок
Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин не исключает возможные изменения в Налоговый кодекс Казахстана. Об этом он заявил на брифинге в Мажилисе , передаёт BAQ.KZ.
По его словам, в правительстве действует механизм рассмотрения проблемных вопросов, возникающих при применении налогового законодательства.
«Есть так называемый метод принятия решений: по определённым вопросам устанавливаются сроки для ответа — три, пять или десять дней. Если в течение этого времени ответ дать невозможно, значит вопрос носит системный характер», — пояснил Жумангарин.
Такие вопросы, по его словам, направляются на рассмотрение специальной рабочей группы, которая занимается подготовкой изменений в Налоговый кодекс.
«И он уходит в так называемую корзину вопросов, которые будут на обсуждении рабочей группы по внесению изменений в Налоговый кодекс. Это стандартная рабочая группа, она заседает каждый год», — отметил министр.
По словам Жумангарина, по ряду вопросов уже принято решение о необходимости корректировок. В частности, были выявлены отдельные несоответствия между положениями Бюджетного и Налогового кодексов.
Он добавил, что работа по подготовке возможных поправок продолжается в рабочем порядке: проектный офис регулярно проводит заседания и анализирует поступающие предложения.
«Скорее всего, мы увидим эти изменения в конце этого года. Может, в следующем году вступят в действие», — сказал Жумангарин.
Вице-премьер отметил, что предложения по возможным корректировкам продолжают поступать, и они будут рассматриваться в рамках работы профильной группы при подготовке очередных изменений в налоговое законодательство.
